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Gigi Hadid podyumda fırtına estirmeye devam ediyor. Doğum sonrası ilk podyum!

Ünlü model Gigi Hadid doğumdan sonra ilk defa podyumlara geri dönüş yaptı. Gösterdiği performansla fırtına gibi esen Hadid, kızıla boyadığı saçlarıyla dikkat çekti. İşte haberin detayları…

07 Mart 2021 Pazar 11:23
Gigi Hadid podyumda fırtına estirmeye devam ediyor. Doğum sonrası ilk podyum!
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ABD’li güzel model Gigi Hadid podyumlara geri dönüşünü gerçekleştirdi. Sevgilisi Zayn Malik ile uzun süredir birlikte olan Hadid, geçtiğimiz aylarda Khai adını verdikleri bebeğini kucağına aldı. 25 yaşında olan güzel model, doğum sonrasında hızlıca toparlandı ve mesleğine geri döndü.

 

 

Hadid, Versace’nin Sonbahar/Kış kreasyonunu tanıtmak için podyuma çıktı. Doğum sonrası ilk defa podyuma çıkıyor olmasıyla zaten dikkatleri üzerine toplayan güzel model, güzelliğinin markası olan sarı saçlarını kızıla boyatmasıyla da gündem oldu. Podyumda aynı mesleği paylaştığı model kız kardeşi Bella ile birlikte yürüdü.

 

 

Podyumlara geri dönüşü için çok heyecanlı olduğu görülen Hadid, sosyal medya üzerinden Versace için açılış ve kapanışı yapmanın her zaman bir onur olduğunu ve geri dönmek için en iyi yolun bu olduğunu belirtti. Ayrıca ailesi gibi olduğu insanlara kavuşmaktan ve çalışmaktan dolayı çok şanslı olduğunu söyleyen Hadid, Donatella Versace ve bunu mümkün kılan herkese teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz yıllarda One Direction grubunun üyesi olan ve ayrıldıktan sonra solo olarak şarkıcılığa devam eden Zayn Malik ve Gigi Hadid’in Khai ismindeki kızları 6 aylık olmuş durumda.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Gigi HadidZayn MalikBellaGeri Dönüş
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