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Gigi Hadid anne olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in anne olduğunu açıkladı. Şarkıcı Zayn Malik ile birlikte olan Gigi Hadid sosyal medya hesabından kızının doğduğunu duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 11:47
Gigi Hadid anne olduğunu açıkladı
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Gigi Hadid uzun süredir beklediği bebeğine kavuştu. Geçtiğimiz yıllarda One Direction’un solisti Zayn Malik ile dünya evine giren Gigi Hadid, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Uzun zamandır bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen çift sonunda mutluluğa kavuştu.

Ünlü model Gigi Hadid ve Zayn Malik Instagram paylaşımlarıyla bebeklerinin doğduğunu açıkladı. Hadid sosyal medya paylaşımında ‘Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi’ ifadelerini kullandı.


Zayn Malik de babalık heyecanını sosyal medyadan paylaştı ve yeni doğan kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 11:47
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Anahtar Kelimeler:
Gigi HadidZayn Malik
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