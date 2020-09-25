Gigi Hadid anne olduğunu açıkladı

Gigi Hadid uzun süredir beklediği bebeğine kavuştu. Geçtiğimiz yıllarda One Direction’un solisti Zayn Malik ile dünya evine giren Gigi Hadid, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Uzun zamandır bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen çift sonunda mutluluğa kavuştu.

Ünlü model Gigi Hadid ve Zayn Malik Instagram paylaşımlarıyla bebeklerinin doğduğunu açıkladı. Hadid sosyal medya paylaşımında ‘Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi’ ifadelerini kullandı.

Zayn Malik de babalık heyecanını sosyal medyadan paylaştı ve yeni doğan kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.