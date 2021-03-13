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Georgia Steel'in ayna pozu olay oldu!

Televizyon yıldızı Georgia Steel yine olaylı paylaşımlarına devam ediyor. Güzel modeli ayna karşısında verdiği poz yine olay oldu.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:34
Georgia Steel'in ayna pozu olay oldu!
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22 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı Georgia Steel paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Boş vakitlerinin çoğunu sanal alemde geçiren güzel yıldız verdiği cesur pozlar sayesinde ününe ün katmaya devam ediyor.

Televizyon programlarında olduğu kadar sanal alemde aranan modeller arasında yerini alan Steel 'in son olarak ayna karşısında verdiği poz olay oldu.

İç çamaşırıyla ayna karşısında uzanan güzel model bu anı hayranlarının beğenisine sundu.

Georgia Steel 'in dantel kumaştan olan iç çamaşırlı bu iddialı pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Güzel modeli paylaşımı kadar altına düştüğü 'Kimsem oyum' notuda dikkatleri çekti.

İşte 22 yaşındaki ünlü televizyon yıldızının hayranlarına cesurca paylaştığı olay pozu

 

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Georgia SteelGeorgia Steel Ayna Pozu
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