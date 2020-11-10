Genç çiftin bebekleriyle verdiği poz sanal alemi salladı

22 yaşındaki ünlü model Lucky Blue Smith ve 19 yaşındaki model Nara Pellman geçtiğimiz sene hayatlarını birleştirmiş ve ünlü çiftin evliliği moda dünyasında günlerce konuşulmuştu.

Dünyada ünlü genç modeller geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucaklarına aldılar.

Çiceği bununda anne ve baba olan ünlü modeller ilk kız bebeklerinin isminde Rumble Honey olacağını daha önceden hayranlarına duyurmuşlardı.

Daha 1 aylık olan bebekleriyle birlikte evlerinden çıkmayan ve bu anların keyfini çıkaran genç çift kız bebekleri Rumble Honey ile bir birinden özel pozlar verdi.

İkilinin bebekleriyle verdiği birbirinden özel pozlar sanal alemde takipçileri tarafından binlerce beğeni topladı.

Daha bir aylık olan Rumble Honey'in baba ve annesinin kollarında ki mışı mışıl uyumuş haldeki pozları ise takipçileri tarafından binlerce kez yorumlandı.

İŞte ünlü model ünlü model Lucky Blue Smith ve Nara Pellman'ın kız bebekleriyle birlikte verdikleri sanal alemi sallayan o pozlar