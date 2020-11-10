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Genç çiftin bebekleriyle verdiği poz sanal alemi salladı

Dünyada ünlü modeller Lucky Blue Smith ve Nara Pellman geçtiğimiz ay kucaklarına aldıkları bebekleriyle verdikleri pozları sanal alemde yayınladı. Genç çiftin bebekleriyle verdiği özel pozlar sanal alemi salladı

10 Kasım 2020 Salı 19:06
Genç çiftin bebekleriyle verdiği poz sanal alemi salladı
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22 yaşındaki ünlü model Lucky Blue Smith ve 19 yaşındaki model Nara Pellman geçtiğimiz sene hayatlarını birleştirmiş ve ünlü çiftin evliliği moda dünyasında günlerce konuşulmuştu.

Dünyada ünlü genç modeller geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucaklarına aldılar.

Çiceği bununda anne ve baba olan ünlü modeller ilk kız bebeklerinin isminde Rumble Honey olacağını daha önceden hayranlarına duyurmuşlardı.

Daha 1 aylık olan bebekleriyle birlikte evlerinden çıkmayan ve bu anların keyfini çıkaran genç çift kız bebekleri Rumble Honey ile bir birinden özel pozlar verdi.


İkilinin bebekleriyle verdiği birbirinden özel pozlar sanal alemde takipçileri tarafından binlerce beğeni topladı.

Daha bir aylık olan  Rumble Honey'in baba ve annesinin kollarında ki mışı mışıl uyumuş haldeki pozları ise takipçileri tarafından binlerce kez yorumlandı.

İŞte ünlü model ünlü model Lucky Blue Smith ve  Nara Pellman'ın kız bebekleriyle birlikte verdikleri sanal alemi sallayan o pozlar

 

 



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Lucky Blue SmithNara Pellman
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