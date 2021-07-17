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Geçinemediğini iddia eden Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olacağı açıklandı

Geçinemediğini iddia eden Demet Akalın’ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu olacağı açıklandı. Ünlü sanatçının Eylül ayından itibaren yeni işinde olması bekleniyor. Detaylar haberimizde…

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:34
Geçinemediğini iddia eden Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olacağı açıklandı
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Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek gündeme gelen Demet Akalın’ın albüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni çıkarmış olduğu ‘’Bi daha bi daha’’ şarkısı ile yeniden zirveye çıkan ve müzik listelerinde zirveye oynayan Akalın, yeni bir programda yer almaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın Kanal D ekranlarında yayınlanan sabah programı Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucu olacak. BES Yapım’ın açıklamasına göre Akalın, Eylül ayında başlayacak yeni sezonda programın sunucusu olacak.

Demet Akalın Neden Gelinim Mutfakta’ya Geçti?

Demet Akalın’ın Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Gelinim Mutfakta’ya neden geçtiği sorusunda pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların başında ise Akalın ile Seda Sayan arasında yaşanan gerilim. Bilindiği üzere Demet Akalın’ın Star TV’deki programında Seda Sayan arasında bir tartışma yaşanmıştı. Sonbahar döneminde Gelinim Mutfakta’ya geçmeye hazırlanan Demet Akalın, şu sıralarda ‘’Bi daha bi daha’’ şarkısının reklamını yapmak amacıyla tune hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü sanatçının Konya ve İstanbul’da birer konser düzenleyeceği öğrenildi.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaKanal DDemet Akalın
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