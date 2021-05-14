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Gamze Özçelik, ihtiyaç sahiplerini bu bayramda da unutmadı

Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar ile taktir toplayan Gamze Özçelik, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kendi kurduğu Umuda Koşanlar Derneği’yle dünyanın her yerindeki insanlara yardım eden Özçelik, o anlara ait kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:22
Gamze Özçelik, ihtiyaç sahiplerini bu bayramda da unutmadı
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Özçelik, "Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan’ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık." İfadesini kullandı.

Güzel isim, yardım anlarına dair paylaştığı karelerin altına ise şu cümleleri yazdı:

"Tanzanya’da gerçekleştirmeye başladığımız bayramlık dağıtımı görsellerimize bakınca gülümsemeden duramıyoruz."

"Suriye idlib’de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik."

"Filipinler’de de bayramlıkları dağıttıysak demek ki"

"El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar"


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:22
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Gamzeözçelik
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