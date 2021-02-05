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Gamze Erçel'den kardeş pozu

Sosyal medya paylaşımları ile sevenlerinden büyük ilgi gören Gamze Erçel kız kardeşi Hnade Erçel ile kardeş paylaşımı yaptı.

05 Şubat 2021 Cuma 21:11
Gamze Erçel'den kardeş pozu
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Kız kardeşi Hande Erçel ile aynada çekinmiş fotoğrafını paylaşan Gamze Erçel paylaşımın altına şu notu düştü:

“Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim.”

Gamze Erçel’in Caner Yıldırım ile mutlu bir evliliği var. 2019 yılında evlenen çiftin Aylin Mavi adında ise bir kızları var.

Gamze Erçel ve Hande Erçel kardeşlerin anneleri Aylin Erçel, 2019 yılının Ocak ayında kanserden dolayı hayatını kaybetmişti.

Gamze Erçel kızına kaybettiği annesinin ismini verdi.

Geçtiğimiz günlerde Gamze Erçel’in bir fotoğrafına yorumda bulunan takipçisi hamile olup olmadığını sormuştu. Erçel ise o yoruma karşı hamile olmadığını kıyafetten dolayı öyle göründüğünü söyledi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
GazmeErçelHandeerçelİnstagram
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