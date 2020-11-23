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Gabby Allen ormanda yaptığı ısınma hareketlerini takipçileriyle paylaştı

Sanal alemin tanınan fitness eğitmenlerinden olan Gabby Allen , ormanda yaptığı ısınma hareketlerini takipçileriyle paylaştı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 14:23
Gabby Allen ormanda yaptığı ısınma hareketlerini takipçileriyle paylaştı
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Sanal alemin en çok taınan fitness eğitmenleri arasında yer alan Gabby Allen he geçen gün takipçi sayısını ve ününü artmaya devam ediyor.

Güzel model Gabby Allen özellikle karantina döneminde paylaştığı fitness videolarıyla epey gündem olmuş ve fitness yapan kişilere sanal alemde eğitmenlik yapmıştı.

Genç model fitness eğitim videolarının yanında özellikle evinden yaptığı iddalı pozları ile epey etkileşim toplamıştı.

Karantine sürecinden çıkan Gabby Allen şimdide takipçilerine ormandan paylaşım yaptı.


Gabby Allen'in geçtiğimiz hafta banyosundan verdiği bonoz pozlardan sonra ormanda verdiği pozlarda beğenirleri topladı.

Ormanda ısınma hareketleri yapan Gabby Allen, bu anları saniye saniye hayranlarıyla paylaştı.

İŞte ünlü fitness eğitmeni Gabby Allen'in o çok özel pozları

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 14:23
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Gabby AllenGabby Allen Paylaşımları
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