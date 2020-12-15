Gabby Allen'den sosyal medyayı sallayan poz!

Son zamanlarda sanal alemde boy gösteren ünlü fitness eğitmeni Gabby Allen yaptığı paylaşımlar ile takipçi sayısını her geçen gün katlamaya devam ediyor.

Fitness eğitmeni ve aynı zamanda profesyonel bir dansçı olan Gabby Allen yaz boyunca yaptığı bikinili paylaşımlarında fit vücudunu sergilemiş ve hayranlarını büyülemişti.

Ünlü model sahilde paylaştığı pozunun altına düştüğü 'kalbim pek çok nedenden dolayı gülümsüyor' notuylada epey yorum ve etkileşim almayı başardı.

Gabby Allen zaman zaman sosyal medya kanalından hayranlarına paylaştığı fitness videolarıylada konuşuluyor.

Diğer yandan ev yaşamında da rahat durmayan başarılı eğitmen evinin banyosundan verdiği bonozlu poz ile kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte 25 yaşındaki başarı ve güzel fitness eğitmeninin birbirinden özel pozları.