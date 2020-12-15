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Gabby Allen'den sosyal medyayı sallayan poz!

Fitness eğitmeni ve profesyonel bir dansçı olan Gabby Allen sanal alemde son yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. İşte ünlü fitness eğitmeninin çok özel pozları

15 Aralık 2020 Salı 23:43
Gabby Allen'den sosyal medyayı sallayan poz!
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Son zamanlarda sanal alemde boy gösteren ünlü fitness eğitmeni Gabby Allen yaptığı paylaşımlar ile takipçi sayısını her geçen gün katlamaya devam ediyor.

Fitness eğitmeni ve aynı zamanda profesyonel bir dansçı olan Gabby Allen  yaz boyunca yaptığı bikinili paylaşımlarında fit vücudunu sergilemiş ve hayranlarını büyülemişti.

Ünlü model sahilde paylaştığı pozunun altına düştüğü 'kalbim pek çok nedenden dolayı gülümsüyor' notuylada epey yorum ve etkileşim almayı başardı.

Gabby Allen zaman zaman sosyal medya kanalından hayranlarına paylaştığı fitness videolarıylada konuşuluyor.

Diğer yandan ev yaşamında da rahat durmayan başarılı eğitmen evinin banyosundan verdiği bonozlu poz ile kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte 25 yaşındaki başarı ve güzel fitness eğitmeninin birbirinden özel pozları.



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:53
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Gabby AllenGabby Allen Sosyal Medyayı Salladı
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