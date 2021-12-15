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Furkan Kalabalık kimdir, nerede doğmuştur? Furkan Kalabalık evli mi? Furkan Kalabalık kaç yaşında?

Furkan Kalabalık kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Furkan Kalabalık’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:28
Furkan Kalabalık kimdir, nerede doğmuştur? Furkan Kalabalık evli mi? Furkan Kalabalık kaç yaşında?
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Furkan Kalabalık kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Furkan Kalabalık’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Furkan Kalabalık kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Furkan Kalabalık’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Furkan Kalabalık aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Furkan Kalabalık, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında Kocaeli Gölcük'te doğdu. Burcu Boğadır. Aktif olarak Dudullu Postası dizisinde Tiki karakterine hayat vermektedir.

Daha önceleri İstanbullu Gelin dizisiyle Ailemle Tanış ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur filmlerinde rol almıştır. Cadı Kazanı ile Hayvan Çiftliği tiyatro oyunları ile beraber Kfc, Avea, Eti Crax, Rocco, Lipton ve Volt gibi markaların reklam yüzü oldu. İstanbul’da ikamet etmektedir.

Furkan Kalabalık, annesi tarafından İzmit, babası tarafından Kocaeli Gölcük Değirmendere mahallesinden olmaktadır.

Babasının astsubay olmasından dolayı eğitim hayatına Marmaris’te adım atmış, okul bitmeden İzmit’e geri dönüş yapmıştır. Sonrasında Ortaokul ve Lise eğitimini Ankara’da sürdürmüş, İzmit Gazi Lisesi’ndeyse eğitimini tamamlamıştır. Ortaokul ve lise yıllarında Ankara’dayken kısa film çekmiş, yazmış, yönetmiş ve yarışmalarda boy göstermiştir.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 18:28
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