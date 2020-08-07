Fransız model Tina Kunakey tekne tatilinde objektiflere yakalandı

23 yaşındaki ünlü model Tina Kunakey tatilin keyfini teknesinde geçiyor.

Fransız model Kunakey eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'ın Mykonos adası sahillerinde teknesiyle objektiflere yakalandı.

Ayrıca Monica Bellucci'nin eski eşi Vincent Cassel evli olan ünlü model bir kız annesi.

Eşi , 1 yaşındaki kızı ve arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiren model giydiği sarı bikinisiyle ve koruduğu formu ile dikkatleri üzerine çekti.

Kısa süre teknede vakit geçiren ünlü model daha sonra sahile ayak basarak güneşin, kumun tadını çıkardı.

İşte Tina Kunakey'in objektiflere takılan o pozları