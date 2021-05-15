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Fox’un sevilen dizisi final kararı mı aldı?

Fox’un en sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor adlı dizi, uzun zamandır sevenlerinin karşısına geçiyordu. Ancak alınan haberlere göre bu sefer dizi, sevenlerini üzecek gibi. Mucize Doktor final kararı mı aldı? Haberin detaylarında.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:48
Fox’un sevilen dizisi final kararı mı aldı?
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Türkiye’nin önemli dizilerini halka ulaştıran kanallardan biri olan FOX, uzun süredir bünyesinde çok sevilen bir diziye yer veriyordu. Ancak sevilen dizi Mucize Doktor, final yapacağına dair bir açıklama yaptı. Dizi 27 Mayıs’ta 64. bölüm ile sevenlerine veda edecek.

Başrollerde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal gibi önemli oyuncularından yer adlığı dizi, final kararını dizinin yapım şirketi tarafından açıkladı. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin 64. Bölümünde final yapacağı söylendi.

Yapılan açıklamada bu sözler yer aldı:

“Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık.”

Yapım şirketi, Ali Vefa’nın tüm mucizelerine birlikte veda etme vaktinin geldiğini söyleyerek, dizinin 27 Mayıs Perşembe günü 64. Bölümde veda edeceğini söyledi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
FinalDiziMucize DoktorFox
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