Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu

İngiliz BBC ONE kanalının bir dizisinin uyarlaması olan Yalancılar ve Mumları, 30 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Fox TV ekranlarında izleyenlerle buluşmaya başlayacak. Dizide yer alan Engin karakteri, hikayedeki rolü sebebiyle dizi daha başlamadan izleyenlerin dikkatini cezbetmiş durumda. Bu nedenle Engin karakterinin gerçekte kim olduğu bir çok insanın arama motorlarında arattığı konulardan birisi olarak dikkatleri çekiyor. Peki Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim?

Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin Gerçekte Kim?

Fox TV’nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları’nda Engin karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Akademik hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlayan başarılı oyuncu ilk olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erkan karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonrasında bir çok projede yer alan İsmail Demirci asıl ününü Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yakalamıştır. İşte İsmail Demirci’nin oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar:

- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)

- Çarpışma (Galip) 2018

- Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

- Babamın Günahları (2018) (Reha)

- Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

- Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

- Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015

- Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)

- Tut Sözünü 2014

- Reaksiyon(Tekin)2014

- Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

- Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

- Mor Menekşeler (Harun) 2012

- Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

- Sessiz Gece

- Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

- İki Aile