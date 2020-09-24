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FOX TV Bay Yanlış dizisinde Koronavirüs şoku

FOX TV'de yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Koronavirüs şoku yaşanıyor. Dizinin yapımcı şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve tüm ekibe Covid - 19 testi yapıldığını bildirdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 20:01
FOX TV Bay Yanlış dizisinde Koronavirüs şoku
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Fox TV’de yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Koronavirüs şoku yaşanıyor. Dizinin yapımcı şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.


Bay Yanlış dizisindeki set çalışanlarından bir tanesinin ağabeyinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde bütün çalışanlar karantina altına alındı. Bay Yanlış dizisinin yapımcı şirketinden yapılan açıklamada, kostüm setinde çalışan bir kişinin ağabeyinin pozitif çıkmasından dolayı çalışanın karantinaya alındığına yer verildi. Ayrıca set ekibi ve oyunların testlerinin yenilendiğine yer verildi. Sonrasında yapılan testlerde karantinaya alınan çalışanın da Cıvid – 19 testinin negatif sonuçlandığu bildirildi.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvBay YanlışKoronavirüs
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