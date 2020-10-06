Forbes, bu yılın en fazla kazanan kadın oyuncularını açıkladı

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes 2020 yılının en fazla kazanan kadın oyuncularını açıkladı. Forbes’in listesinde dünyaca ünlü oyuncuların Koronavirüs’ten etkilendiği görüldü.

Forbes dergisinin verilerine göre bu yılın en çok kazanan kadın oyuncusu Sofia Vergara oldu. Sofia Vergara 43 milyon Dolar değerindeki kazancıyla listenin ilk basamağında yer buldu. Bergara geçtiğimiz aylarda biten ABC Sitcom’undan bölüm başı olarak 500 bin Dolar kazanç elde etti.

En çok kazanan kadın oyuncular listesinin ikinci sırasında ise Angelina Jolie yer aldı. Angelina Jolie 2020 yılında toplam 35.5 Milyon Dolar kazandı. Listenin üçüncü sırasında ise Wonder Women’in başrolü Gal Gadot yer aldı. Gadot 2020 yılında toplam 31.5 Milyon Dolar kazanç elde etti.

2020 Yılının En Fazla Kazanan Kadın Oyuncuları

- Sofia Vergara - 43 milyon Dolar

- Angelina Jolie - 35,5 milyon Dolar

- Gal Gadot - 31,5 milyon Dolar

- Melissa McCarthy - 25 milyon Dolar

- Meryl Streep - 24 milyon Dolar

- Emily Blunt - 22,5 milyon Dolar

- Nicole Kidman - 22 milyon Dolar

- Ellen Pompeo - 19 milyon Dolar

- Elisabeth Moss - 16 milyon Dolar

- Viola Davis - 15,5 milyon Dolar