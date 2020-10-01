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Fitness modeli Tammy Hembrow olaylı paylaşımlara devam ediyor

Sosyal medyanın aranan fenomenleri arasında yer alan Tammy Hembrow sanal alemde cesur paylaşımlara devam ediyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:47
Fitness modeli Tammy Hembrow olaylı paylaşımlara devam ediyor
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26 yaşındaki Tammy Hembrow fitness alanında olduğu kadar sanal alemdede aranan ünlüler arasına girmeyi başardı.

Ünlü fitness modeli sanal alem sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

Sevgilisi Matt Poole ile mutlu bir birlikteliği olan Hembrow Instagram'da ki cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Sanal alemde 12 milyona yakın takipçisi bulunan  Hembrow nefes kesen paylaşımlar sayesinde hayran kitlesinide artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte romantik dakikalar geçiren ünlü fitness modeli bu anları takipçileri paylaştı ve postunun altına 'Aşık iki Boğa' notunu düşmeyi ihmal etmedi.


İkilinin bu özel pozları sanal alemde kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Diğer yandan Tammy Hembrow yaz tatili süresince havuz başında verdiği iddialı pozlarıyla sanal alemi adeta kasıp kavurmuştu.

İŞte güzel yıldızın sanal alemde esen o özel ve cesur pozlarından bir kaçı 

 

 

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:47
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Tammy HembrowTammy Hembrow Iddialı Paylaşım
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