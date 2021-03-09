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Fitness modeli Bruna Rangel Lima 'dan müjde paylaşımı

İnstagram yaptığı paylaşımlar ile bir anda üne kavuşan ve karantina sürecinde ününe ün katan fitness modeli Bruma Rangel Lima sanal alemden hayranlarına müjde paylaşımı yaptı.

09 Mart 2021 Salı 13:58
Fitness modeli Bruna Rangel Lima 'dan müjde paylaşımı
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Sanal alemde keşfedilen ve özellikle karantina sürecinde evlerinde olan kişilere paylaştığı fitness videolarıyla ününe ün katan fitness modeli Bruna Rangel Lima takipçierini coşturan paylaşımlarına devam ediyor.

Lima yaptığı cesur ve iddalı paylaşımlarıyla göz doldurmaya ve hayran kitlesini artırmayada devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Willy Stadele ile dünya evine giren güzel model hayranlarına Instagram hesabından müjdeli bir haber verdi.

Bruna Rangel Lima, bebek bekledikleri haberini, ultrason görüntüsüyle birlikte hayranlarına duyurdu.

Sevgilisi Willy Stadele ile poz veren ünlü modelin müjde verdiği bu poza binlerce yorum yapıldı.

Öte yandan 24 yaşındaki güzel model geçtiğimiz günlerde yapmış havuz başında bir içeceğin reklam çekimi için kameraların karşısına geçmiş ve güzelliği ile hayranlarından iltifat yorumlarını toplamıştı.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:58
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