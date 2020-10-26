Fitness modeli Amanda Lee'den hamilelik pozu

Instagram hesabında paylaştığı video ve pozların yanında kendi kişisel intenet sitesinde de paylaşımlar yapan Lee , zaman zaman takipçilerine özel hazırladığı programları ücret karşılığında satıyor..

Diğer yandan başarılı modelin ınstagram’daki takipçi sayısı da 12 milyona yakın ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Ünlü model son olarak sanal alemde paylaştığı pozla dikkatleri üzerine çekti.

Hayranlarına verdiği pozda kanı iyice şişmiş olan güzel model hamile olduğunu takipçilerine duyurdu.



İşte ünlü fitnes modeli Amanda Lee'nin hayranlarının beğenisine sunduğu birbirinden iddialı o cesur pozları..