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Fitness güzeli Bruna Rangel Lima'dan sanal alemi yine sallayan pozlar

Dünyaca ünlü fitness modeli Bruna Rangel Lima verdiği pozlar ile sanal alemi sallamaya devam ediyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:22
Fitness güzeli Bruna Rangel Lima'dan sanal alemi yine sallayan pozlar
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Dünyaca ünlü Brezilya'lı fitness modeli Bruna Rangel Lima sanal alemde esmeye devam ediyor.

20 yaşındaki güzel model karantina sürecinde çektiği fitness videoları ile takipçi sayısını epey artırtı.

Verdiği pozlar kadar düzgün fiziğiyle de dikkatleri çeken Lima hayranları tarafından büyük bir beğeni topluyor.

Fitness modeli Bruna Rangel Lima Instagramda bikinili pozları ile kısa süre içinde binlerce etkileşim alıyor.


İşte fitness modeli Bruna Rangel Lima'nın cesurca verdiği iddialı bikinili pozları

 

 

 



Son Güncelleme: 06.08.2020 12:22
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Anahtar Kelimeler:
Bruna Rangel Lima
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