Fitness güzeli Bruna Rangel Lima'dan sanal alemi yine sallayan pozlar

Dünyaca ünlü Brezilya'lı fitness modeli Bruna Rangel Lima sanal alemde esmeye devam ediyor.

20 yaşındaki güzel model karantina sürecinde çektiği fitness videoları ile takipçi sayısını epey artırtı.

Verdiği pozlar kadar düzgün fiziğiyle de dikkatleri çeken Lima hayranları tarafından büyük bir beğeni topluyor.

Fitness modeli Bruna Rangel Lima Instagramda bikinili pozları ile kısa süre içinde binlerce etkileşim alıyor.

İşte fitness modeli Bruna Rangel Lima'nın cesurca verdiği iddialı bikinili pozları