Feyza Civelek nasıl zayıfladı?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Adını Feriha Koydum dizisinin başarılı oyuncularından biri olan Feyza Civelek, son günlerde verdiği kilolardan dolayı gündeme gelmeye başladı. Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızını parlatan Feyza Civelek’in eski halinden eser kalmadı. Feyza Civelek verdiği kilolar ile gündeme geliyor. Vatandaşlarımız Feyza Civelek’in kim olduğunu ve nasıl kilo verdiğini merak ediyor. Güzel oyuncu yeni rolü için tam 20 kilo verdi.

Feyza Civelek Kimdir?

1995 tarihinde İstanbul’da doğan Feyza Civelek 25 yaşındadır. Annesi senaryo yazarıdır. Kendisi 78 kiloydu ve şu sıralar 58 kilo olduğunu açıkladı. 42 beden iken 34 bedene kadar düştü. İlk kez Acemi Cadı dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu sonrasında Kavak Yelleri, Sihirli Annem, Emir’in Yolu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerde oynadı. Ayrıca annesinin senaristliğini yaptığı Güllerin Savaşı filminde de oynamıştı.

Yeni rolü için kilo verme kararı alan güzel oyuncu, 2 buçuk ayda tam 20 kilo verdi. Diyetisyen Şeyda Coşkun tarafından uygulanan programların neticesinde başarılı bir kilo veriş gerçekleştirdi. Civelek gün içerisinde sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketti ve her gün 1 buçuk saat yürüdü.