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Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek nasıl 2 ayda 21 kilo verdi? Feyza Civelek son hali

Adına Feriha Koydum dizisinde ki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek 2 ayda 21 kilo vermesi ile pek çok kişi tarafından merak edilir oldu. Pek çok kişi, Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek nasıl 2 ayda 21 kilo verdi? sorularını araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 15:57
Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek nasıl 2 ayda 21 kilo verdi? Feyza Civelek son hali
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Rol aldığı yeni dizide verdiği kilolar ile dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Feyza Civelek pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakteri ile tanınan Civelek Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra merak edilmeye başlanmıştı. 21 kilo vererek yeni bir görünüme kavuşan başarılı oyuncu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Feyza Civelek kimdir?

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Civelek 25 yaşındadır. Beykent Üniversitesi okuyan Feyza Civelek çok sayıda dizide rol almasına karşın en başarılı olduğu ve üne kavuştuğu dizi Adını Feriha Koydum’dur. Dizide kilolu hali ile tanınan Feyza Civelek New York Film Academy’de eğitim almıştır.

Daha sonrasında Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter, Kavak Yelleri ve Acemi Cadı dizilerinde görev alan Feyza Civelek şu an da Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi oyuncularından bir tanesidir.

Sol Yanım dizisi her Perşembe sat 20.00’da yayınlanıyor. Feyza Civelek Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi isimlerle aynı dizide rol alıyor.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:57
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Feyza Civelek2 Ayda 21 KiloSon Hali
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