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Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşındadır? Feyza Çıpa’nın biyografisi

7 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Kutsi ile ayrıldıklarını açıklayan Feyza Çıpa, magazin gündemine oturdu. Kutsi ile ayrıldıklarını açıkladıktan sonra vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan Feyza Çıpa, günün en çok aranan isimlerinin başında geldi. İşte Feyza Çıpa’nın hayatı ile ilgili bilgiler...

11 Mart 2021 Perşembe 18:38
Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşındadır? Feyza Çıpa’nın biyografisi
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Uzun bir süredir ünlü şarkıcı Kutsi ile birlikte olan Feyza Çıpa, yaptığı açıklamayla Kutsi ile ayrıldıklarını söyledi. Bu ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, magazini takip eden vatandaşlar Feyza Çıpa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Feyza Çıpa’nın hayatını merak eden vatandaşlar, Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşındadır sorularını intenet üzerinden araştırıyor. İşte Feyza Çıpa’nın hayatı ile ilgili detaylar...

Feyza Çıpa’nın hayatı ile ilgili bilgiler

24 Mayısıs 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Feyza Çıpa, İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini ise Eskişehir’de alan Çıpa, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunudur. Gençliğinden itibaren güzelliğiyle dikkat çeken Feyza Çıpa, 2007 senesinde Miss Turkey’e katılmış ve burada üçüncü olmuştur. Bu yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan Çıpa ilk olarak Baba Ocağı isimli dizide yer almıştır. Ardından Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Hanım Köylü gibi dizilerde de izleyici karşısına çıkan Çapa, birçok klipte de yer almıştır. 7 senedir Kutsi ile birlikte olan güzel isim, yaptığı açıklama ile ayrılıklarını açıklamıştır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Feyza çıpaKutsi
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