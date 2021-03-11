Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşındadır? Feyza Çıpa’nın biyografisi

Feyza Çıpa’nın hayatı ile ilgili bilgiler

Uzun bir süredir ünlü şarkıcıile birlikte olan Feyza Çıpa, yaptığı açıklamayla Kutsi ile ayrıldıklarını söyledi. Bu ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, magazini takip eden vatandaşlar Feyza Çıpa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Feyza Çıpa’nın hayatını merak eden vatandaşlar, Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşındadır sorularını intenet üzerinden araştırıyor. İşte Feyza Çıpa’nın hayatı ile ilgili detaylar...

24 Mayısıs 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Feyza Çıpa, İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini ise Eskişehir’de alan Çıpa, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunudur. Gençliğinden itibaren güzelliğiyle dikkat çeken Feyza Çıpa, 2007 senesinde Miss Turkey’e katılmış ve burada üçüncü olmuştur. Bu yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan Çıpa ilk olarak Baba Ocağı isimli dizide yer almıştır. Ardından Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Hanım Köylü gibi dizilerde de izleyici karşısına çıkan Çapa, birçok klipte de yer almıştır. 7 senedir Kutsi ile birlikte olan güzel isim, yaptığı açıklama ile ayrılıklarını açıklamıştır.