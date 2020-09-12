Ferman Toprak ve Hilal Toprak boşanıyor mu?

Hilal Toprak evli olduğu şarkıcı Ferman Toprak ile ayrılacağını açıklamıştı. Hilal Toprak bu paylaşımın ardından beklenmedik bir açıklamada bulundu.

Hilal Toprak ilk paylaşımında eşi Ferman Toprak ile ortak karar alarak boşanacaklarını açıklamıştı. Ancak Hilal Toprak bu açıklama sonrasında kararından döndüğünü ifade etti. Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programında konuşan Hilal Toprak, boşanma kararını bir anlık sinirle paylaştığını belirtti ve Ferman Toprak ile birbirlerine aşık olduklarını ifade etti. Hilal Toprak boşanma gibi bir durum olmayacağını söyledi.

Ferman Toprak ise yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını ve eşini çok sevdiğini açıkladı.