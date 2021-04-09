Fenomenin gözyaşları! Ölüm tehdidi aldı

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç sosyal medya üzerinden çektiği bir videoyu paylaşarak gözyaşları içerisinde ölüm tehditti aldığını ve kendisine yardım edilmesini istedi. Aldığı tehditlerde kendisini öldüreceklerini parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacaklarını söylediklerini söyledi. Ölmek istemediğini söyleyen fenomen babasının olmadığını ve kendisine sahip çıkılmasını istedi. Ölüm tehditti aldığını ve ölmek istemediğini belirten Fenomenin şikâyet dilekçesi verdiği ortaya çıktı. .Emniyete verdiği dilekçesinde Dilan Koç ,sosyal medya hesaplarından reklam yaparak geçimini sağladığını söyleyerek, sosyal medyası üzerinden yaklaşık 3 hafta önce yaptığı bir canlı yayına annesinin eski tanıdığı olan Fatma Alanç isimli kişinin yayınına bağlandığını ve kendisiylee dalga geçer gibi ‘naber lo’ ‘hello’ gibi şeyler yazdığını anlattı. Canlı yayında kendisini rahatsız eden kişiye yayınından çıkmasını isteyen fenomen daha sonra yayınını kapattığını aktardı. Daha sonra Fatma Alanç’ın gelini Zeynep Alanç’ın annesini aradığını kendisinin tüm sosyal medya hesaplarını kapattıracağını sonra Fatma Alanç isimli şahsın annesini aradığını ve ‘sizin derdiniz ne? Sizin ateşiniz başınıza vurmuş. Sizin ne olduğunuz belli’ dedi” şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

'Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp ormana atacağım'

Öte yandan Zeynep Alanç’ın bir yakınının kendisini aradığını söyleyen fenomen Dilan Koç aralarında geçen konuşmada ekmeğini sosyal medya üzerinden sağladığını videolarını şikayet ederek ekmeğiyle oynadıklarını söylediğini bunun Zeynep Alanç’ın kayınvalidesi Fatma Alanç’ın kendisini arayarak ‘Benim 7 tane oğlum var. Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp parçalarını ormana atacağım’ dediği öğrenildi.

Sahipsizsin baban yok şeklinde tehdit edildi

Bu aileden sürekli arandığını, kendisine küfürler edildiğini söyleyen fenomen Koç, “Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım’ şekliden sürekli tehditler aldığını ‘Ben Vanlıyım sahipsizsin baban yok’ gibi söylemler ile kendisinin rahatsız edildiğini ve yapılan tüm bu konuşmaların bazılarını kayıt altına aldığını aktardı. Zeynep, Sidar ve Fatma Alanç’tan şikayetçi olduğunu ekledi.

