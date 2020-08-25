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Fenomen Şeyma Subaşı bu sefer karın kası pozu ile beğenileri topladı

Ünlü genç fenomen Şeyma Subaşı paylaşımları ile sanal alemin yüzü olmaya devam ediyor.Subaşı bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı karın kası pozu ile beğenileri topladı.

25 Ağustos 2020 Salı 09:13
Fenomen Şeyma Subaşı bu sefer karın kası pozu ile beğenileri topladı
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Özel hayatı ve sanal alemdeki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen fenomenlerden biriside Şeyma Subaşı.

Karantina sonrasında çıktığı tatilindee takipçilerini ihmal etmeyen Şeyma Subaşı hemen hemen her anını paylaşıyor.

Subaşı'nın sanal alemde yaptığı son paylaşımı takipçilerinin epey dikkatin çekti.


Ünlü fenomen milyonlarca takipçisinin karşısına bu sefer karın kaslı paylaşımı çıktı.

Şeyma Subaşı'nın bu pozu takipçilerinin beğenisini topladı ve kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 09:13
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıÜnlü Genç Fenomen Şeyma Subaşı
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