Fenomen Şeyma Subaşı bu sefer karın kası pozu ile beğenileri topladı

Özel hayatı ve sanal alemdeki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen fenomenlerden biriside Şeyma Subaşı.
Karantina sonrasında çıktığı tatilindee takipçilerini ihmal etmeyen Şeyma Subaşı hemen hemen her anını paylaşıyor.
Subaşı'nın sanal alemde yaptığı son paylaşımı takipçilerinin epey dikkatin çekti.
Ünlü fenomen milyonlarca takipçisinin karşısına bu sefer karın kaslı paylaşımı çıktı.
Şeyma Subaşı'nın bu pozu takipçilerinin beğenisini topladı ve kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Son Güncelleme: 25.08.2020 09:13