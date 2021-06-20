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Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman'dan fotoğraflı aşk ilanı!

Ünlü YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur, aradığı aşkı oyuncu Müjde Uzman'da buldu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Oğuzhan uğur, güzel oyuncuyla olan ilişkisini ilan etti.

20 Haziran 2021 Pazar 14:37
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman'dan fotoğraflı aşk ilanı!
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YouTube kanalına çektiği videolar ve hazırladığı programlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman Bir süredir birliktelerdi. İlişkilerin gözlerden uzak yaşayan iki sevgili sonunda aşklarını bir fotoğrafla ilan etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' notu ile paylaştığı fotoğrafla Müjde Uzman ile olan aşkını gözler önüne serdi. Müjde Uzman ise sevgilisinin paylaşımını kendi sayfasından takipçilerine yayınladı. Çiftin, sürpriz bir şekilde ortaya çıkan aşkları magazin gündemine oturdu.

Çıkardığı single albümler ve intenet kanalları için hazırladığı programların yanı sıra kendi YouTube kanalına da videolar çeken ve bir anda popüler olan Oğuzhan Uğur'un özel yaşamı merak konusuyken bu güne kadar birçok projede yer alan güzel oyuncu Müjde Uzman'la olan aşkına takipçilerinden 'Yeni yengemiz ile eniştemiz' yorumları yapıldı.

 


Son Güncelleme: 20.06.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan UğurMüjde UzmanAşk
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