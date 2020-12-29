Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!

YouTube kanalında çektiği makyaj videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, satışını yaptığı kozmetik ürünleriyle ilgili ifşa yapan eski kameramanı Sinan Binay'a dava açtı. Eskiden birlikte çalıştığı kişiyle davalık olan Bilic için Sinan Binay'ın yaptığı açıklamada işe geri dönmek için açtığı davanın karalandığı ve itibarının zedelenmesi için kendisiyle uğraşıldığı ifade edildi.

İnstagram hesabından yaklaşık 5 milyon kişi tarafından yakından takip edilen ve YouTube kanalına makyaj videoları çekerek fenomen olan Danla Bilic, kameramanlığı üstlenen Sinan Binay'la yollarını ayırmıştı. İşe geri dönmek isteyen Binay'ı karşı dava açan Danla Bilic, hakkında Binay'ın bir video yayınladığını ve satışını yaptığı ürünlerin gerçek ücretlerini söylediğini ve Binay tarafından dolandırıcılıkla suçlandığını öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapan ve Sinan Binay'a ait kozmetik şirketi adına satış yaptığı ürünlerinin gerçek fiyatlarını ifşa ettiği Binay'ın hakkında sunduğu müşterileri dolandırdığı imalarıyla ilgili suç işlemesinden dolayı dava açan Danla Bilic, uzlaşmak isteyen Sinan Binay'la anlaşma yapmak istemediğini söylemişti.

Savcılık tarafından değerlendirilen başvuru dosyasında Sinan Binay'ın Danla Bilic'e karşı söylediği sözler nedeniyle 'Hakaret' suçlamasıyla dava açılırken söz konusu ürünlerinin maliyetini gösteren fiyatlarınında ifşa edilerek dolandırıcılık imalarından bulunmasından dolayı 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçundan da ayrı bir dava açıldı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, söz konusu davaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Sinan Binay, iş konusunda mobbing, tazminat vs. uygulamalarından dolayı Kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve dava açtığını söyleyerek, "Dava açmam tarafları sinirlendirdi ve e sektörde benim başka bir yerde çalışmamam amacıyla benim hakkımda etik olmayan ve benim itibarımı zedelemeye yönelik ifadeler kullandılar. Ayrıca müştekilerin satışını yaptığı ürünlerin maliyet fiyatını açıklamak suretiyle dolandırma imasında bulunmadım. Zira ben kendilerinin sattığı ürünleri ne kadara mal ettiklerini bilmiyorum' sözleriyle kendini savundu.