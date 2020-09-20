Fenomen Camilla Coelho malibu sahillerinde sarı bikinisiyle büyüledi

32 yaşındaki ünlü fenomenl tatili ve güzel havayı fırsat bilip bir çok ünlü gibi soluğu Malibu sahillerinde aldı.

Sanal alemde yaptığı kozmetik reklamlarının yanında iddialı video ve fotoğraflar ile hayran kitlesi artıran güzel fenomen bu sefer malibu sahilleriden adeta büyüledi.

Instagram yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız sahile sarı bikinisi ile inice görenler gözlerini ondan alamadı.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte gün boyu eğlenen Camilla Coelho'un keyifli anları ve neşesi gözlerden kaçmadı.

Paparazilerin kendini görüntülediğini fark eden Coelho onlara el sallamayıda ihmal etmedi.

İşte Brezilya'lı ünlü fenomenin malibu sahillerinden çevredekileri büyüleyen o görüntüleri