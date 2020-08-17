Fenomen Camila Coelho plaja indi! Bakan bir daha dönüp baktı

Sanal alemi parlayan yıldızı 29 yaşındaki fenomen Camila Coelho bu sefer yakın arkadaşlarıyla birlikte ünlü Malibu plajlarında görüntülendi.
Sanal alemde makyaj ve kozmetik videolarıyla ünlenen ve 50 milyondan fazla takipçisi bulunan Coelho şık bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Arkadaşları ile birlikte plajda keyifli anlar geçiren ünlü fenomenin güzelliğide göz kamaştırdı.
İşte fenomen Camila Coelho'nun Malibu günlüğünden objektiflere takılan bikinili ve şık görüntüleri
Son Güncelleme: 17.08.2020 12:32