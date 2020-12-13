Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

Usta oyuncu Fatma Girik’in Torba mahallesinde bulunan evinde yapılan ziyarete Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muhtar Suat Kaya bulundu.

Doğum günü sürprizi

Covid-19 salgını tedbirlerine uygun şekilde yapılan ziyarette Başkan Aras, oyuncu Fatma Girik’in doğum gününü çiçek vererek tebrik etti. Başkan Aras, ziyarette yaşayan değerimiz Fatma Girik’in doğum gününü kutlayarak herhangi bir isteği veya arzusu olup olmadığını sorduklarını belirtti. Son olarak da Aras, Girik’e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilediklerini söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.