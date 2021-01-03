İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Fatma Girik, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Muğla Bodrum ilçesinde hayatını devam ettiren sanatçı Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatının ardından sağlık durumu hakkında sevenlerine açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2021 Pazar 21:47
Fatma Girik, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Takip Et:

Türk sinemasına ismini altın harflerle yazmayı başaran Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatlarının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 78 yaşında olan Girik, sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"İyi değilim. Kendimi eskisi kadar iyi hissetmiyorum. Bacaklarım kötü durumda, birinin yardımı olmadan yürüyemiyorum. Çok oynak bir tansiyonum var. Bir de zaten beyin ameliyatı olmuştum, kafamda shunt takılı. Ameliyat olmasaydım kör olacaktım. Sağlığın gittikten sonra hayatın anlamı yok. Çok güzel yaşadım. Dilerim, herkes hayatı benim gibi yaşasın. Sonuçta yaşım da epeyce ilerledi. Bisiklete binip sek sek oynama çağım geçti ama yine de insan kendini iyi hissetmek istiyor."

"Her ölenle ben de ölüyorum"

Koronavirüs süreciyle alakalı da konuşan usta oyuncu, şu şekilde konuştu:

"Her ölenle ben de ölüyorum, her yakınını kaybedenle ben de üzülüyorum. 'Bu nasıl bir çağ?' diye sorguluyorum. Acı çeken insanları gördükçe bir zamanlar yaşadığımız saadetin ne kadar güzel olduğunu daha da iyi anlar olduk. O eski günleri mumla arıyoruz. Dünya berbat durumda. 10 aydan fazladır evden çıkmıyorum, sadece bir kez hastane kontrolüne gitmiştim. Gazete okuyorum, kitap okuyorum, televizyon seyrediyorum. Yaşamak, her şeye rağmen direnmektir.

Girik, aşı konusunda olan görüşlerine de yer verdi:

"Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor."

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fatma GirikSağlıkDurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!
Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi
Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi
Yıldız Tilbe'ye şok! Müzik şirketinden Yıldız Tilbe’ye tazminat davası!
Yıldız Tilbe'ye şok! Müzik şirketinden Yıldız Tilbe’ye tazminat davası!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açtı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açtı

Popüler Haberler

Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Benim Adım Melek dizisi ne zaman başlayacak? Kutsi'den yeni dizi
Digiturk Play telefondan ücretsiz mi? Digiturk play telefondan nasıl izlenir?
Breaking Bad filmi ne zaman yayınlanacak? El Camino: A Breaking Bad film fragmanı yayınlandı!
Doğa Koleji Öğretmenlerinin maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
2020 Devlette ve özel kurumlarda psikolog maaşları ne kadar?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.