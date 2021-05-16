Fatma Girik İstanbul'a yerleşme kararı aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı olan Torba Mahallesi’nde sinema yönetmeni olan eşi Memduh Ün’le beraber hemen hemen 20 sene yaşamını sürdürdüğü villasını satma kararı alan Türk sinemasının usta oyuncusu 89 yaşında ki Fatma Girik, sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’a yerleşmeye karar verdi. Girik, Bodrum’daki villasını 32 milyon liraya satışa çıkardı.

“Bodrumlular beni hep sevdi”

Torba Mahallesi’nde bulunan denize sıfır balık barınağı yanında olan villasında 3 köpeği ve ablası Münevver Girik ve iki yardımcısıyla beraber hayatını devam ettiren Fatma Girik konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamasında; “Burada ömrümün en güzel günlerini geçirdim, Bodrumlular hep bana sahip çıktı, beni sevdi bir sanatçı olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama artık burada Mehduh bey öldükten sonra anıları ile yaşayacak gücü kendimde bulamıyorum, çok konuşmakta istemiyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum, her şeyin hayırlısı. İnsanın anıları ile yaşaması gerçekten çok zor bir durummuş. Bunu Memduh Bey gidince anladım. Hep önce ben gitseydim, derdim. Katlanılmaz, dayanılmaz bir acı. Sağlığım da çok iyi değil. İstanbul'da rahat ederiz diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

4 kere kalçası kırıldı 1 kere beyin ameliyatı oldu

“Beşiktaşım’la gurur duyuyorum”

2 sene önce dört kere düşüp kalçasını kıran ve 1 kere de beyin ameliyatı olduktan sonra sağlık yönünden zor zamanlar yaşayan Fatma Girik’in bir yakını, “Son günlerde ki ağırlaşan durumunu kimsenin görmesini istemiyor, ayrıca buradaki villası artık ona çok büyük geliyor ve Memduh Bey’in ölümü sonrasında onu evin içerisinde arar oldu. Çok yıprandı, hayata küstü. Ve bu durumunu kimsenin görmesini istemediğinden dolayı İstanbul'daki evine yerleşerek özel bir sağlık ekibi ile beraber geri kalan yaşamını sürdürmek istiyor” açıklamasını yaptı.

Siyah beyazlı takımın lig şampiyonu olması ile ilgili de konuşan usta sanatçı Fatma Girik, “Tam on yaşından beri Beşiktaşlıyım takımım ile gurur duyuyorum, dünkü maçı soluk soluğa izledim. Çok heyecanlıydı, duygulandım” diyerek sevincini dile getirdi.

Ablasıyla beraber İstanbul’daki evine taşınacak

Bütün bayramlarda yaşamını sürdürdüğü evini dev Atatürk ve Türk Bayrağı ile süsleyen Yeşilçam’ın usta sanatçısı Fatma Girik’in Türkmenistan asıllı yardımcısı Güzel Türkmeni yaptığı açıklamasında; “Evet, Fatma hanım 32 milyon TL.’ye villayı satarak ve ablası Müesser hanım ile beraber İstanbul Gayrettepe'de bulunan evine yerleşme kararı verdi. Bu kararı almasına neden olan hem sağlık nedenleri hem de burada yoğun anılarından biraz uzaklaşmak, şu anda da tansiyonu yüksek” bilgisini verdi.