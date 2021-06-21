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Farah Zeynep Abdullah'tan yeni imaj! Takipçileri beğeni yağdırdı..

TRT 1 ekranlarına yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, imajını yenilemeye gitti. Mavi saçlarında kurtulan güzel oyuncunun son haline takipçileri beğeni yağdırdı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:50
Farah Zeynep Abdullah'tan yeni imaj! Takipçileri beğeni yağdırdı..
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TRT1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, diziye veda ettikten hemen sonra imajını yenilemeye karar verdi.

Uzunca bir süredir kullandığı mavi saçlarına veda eden güzel oyuncunun son hali herkesi büyüledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden son halini takipçileriyke paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın hayranları başarılı oyuncunun yeni imajını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte, 8 saat kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımı:


Son Güncelleme: 21.06.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep AbdullahYeni ImahıMasumlar Apartmanı
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