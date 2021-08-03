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Farah Zeynep Abdullah’ın Bu Hallerini Hiç Görmediniz

Kendisini en son TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde gördüğümüz Farah Zeynep Abdullah’ın bu hallerini daha önce görmediniz. Dizinin sezon finali vermesiyle, diziden ayrılan ünlü oyuncu şimdilerde tatilinin keyfini çıkarıyor. Onun daha önce görmediğiniz bu halleri ise herkesi şaşırtacak cinsten.

03 Ağustos 2021 Salı 12:19
Farah Zeynep Abdullah’ın Bu Hallerini Hiç Görmediniz
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Farah Zeynep Abdullah, uzun yıllardır ekranlarda gördüğümüz ve birçok farklı projede ismini duyduğumuz bir isim. Yirmili yaşlarından itibaren ekranlardaki yerini koruyan Farah Zeynep Abdullah’ı, 10 yıla aşkın bir süredir izlemekteyiz. Oyunculuğu ile hala herkesi etkileyen güzel oyuncuyu son olarak oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle hatırlamaktayız. Diziden ayrılmasıyla çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde tatilde. Kendini dinlendiren ünlü oyuncunun yıllar önceki fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız.  

Farah Zeynep Abdullah’ın Büyük Değişimi

Türk televizyon tarihinin en iddialı dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, daha ilk bölümünden geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. İlk bölümden herkesi ekran başına kilitleyen dizi, oyuncu kadrosuyla da isminden sık sık söz ettirdi. Dizide İnci karakteriyle tanıdığımız Farah Zeynep Abdullah’ın, sezon finali yapan ve çekimlere ara veren diziden çıkması ise büyük şok etkisi yaratmıştı. Dizinin sezon finalinde trajik bir şekilde hayata gözlerini yuman İnci karakteriyle büyük bir şaşkınlığa uğrasak da; başarılı oyuncuyu başka projelerde, yeniden ekran karşısında görmek için sabırsızlanıyoruz. Farah Zeynep Abdullah’ın şimdiki hallerine aşina olsak da çocukluk hallerini ilk defa görüyoruz.

Küçük Farah Şimdiki Halinden Çok Farklı

Sevimli halleri ile gözden kaçmayan ünlü oyuncu, doğal sarışınlardanmış. Oldukça tatlı bir çocuk olan Farah Zeynep Abdullah, şimdiki haline gelene kadar oldukça büyük bir değişim geçirmiş.

Saç rengi giderek koyulaşan güzel oyuncu, ne kadar da hanım hanımcık bir poz vermiş.

İlkokul fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, oldukça hareketli bir eğitim hayatı geçirmiş. Güzel oyuncu, son zamanlarda bu akıma ayak uyduran isimlerden birisi olmuş.

Yıllar içerisindeki değişimiyle hepimizi şaşırtan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde ise belirlemiş olduğu yolda emin adımlarla ilerlemekte olan bir kadın.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:19
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı İnciMasumlar ApartmanıFarah Zeynep Abdullah
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