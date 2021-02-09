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Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Hastalığı ne?

Farah Zeynep Abdullah, Levent'te köpeğini gezdirirken kameralara yansıdı. Oyuncuya hastalığıyla ilgili konuştu.

09 Şubat 2021 Salı 17:51
Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Hastalığı ne?
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Farah Zeynep Abdullah, hafta sonu Levent’te köpeğini gezdirirken muhabirlere yakalandı. Güzel oyuncunun maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

 

Abdullah’ın fotoğraf çeken gazetecilere “Yaklaşmayın” demesi garip karşılandı.

 

Köpeğini gezdirirken hayranları ile karşılaştı. Abdullah, yanında bulunan arkadaşına köpeğini teslim etti ve parktan uzaklaştı.

 

Güzel oyuncu, yeni çıkan ve birden trend olan Clubhouse uygulamasında katıldığı bir odada MS (Multipl Skleroz) hastalığından şüphelendiği için hastanede birtakım testler yaptırdığını dile getirmişti.

 

Abdullah, TRT 1’in en çok izlenilen dizisi olan Masumlar Apartmanı’nda başrol kadın oyuncusu olarak yer alıyor. Abdullah, diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda “Yok” yanıtını verdi.

 

Abdullah’ın yaptırdığı testlerin sonucu açıklandı. Yetenekli oyuncu, test sonuçlarına göre MS hastası değil.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep AbdullahMasumlar ApartmanıTrt 1
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