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Fahriye Evcen'den oğlu ile ilgili çarpıcı açıklama

Türkiye’nin en popüler oyuncuları arasında yer alan ve Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, çocuğu Karan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2021 Perşembe 22:30
Fahriye Evcen'den oğlu ile ilgili çarpıcı açıklama
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Türkiye’nin en popüler oyuncuları arasında yer alan ve şimdiye kadar birçok dizi ve filmde yer alan Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda dünyaya gözlerini açan evladı Karan ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak çocuğun geleceğine ilişkin yorumlarda bulundu. Fahriye Evcen çocuğunun ressam olmasını istiyor. Bebek’te magazin muhabirlerine yakalanan başarılı oyuncu, oğlunun günden güne büyüdüğünü ve anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. 34 yaşını geçiren başarılı oyuncu oğluyla birlikte güzel günler geçirdiğini ve oğlunu resim çizmeye çok meraklı olduğunu ifade ederek onun resim çizerken yaptığı hareketleri ilginç bulduğunu ve bu yüzden sosyal medya hesabında paylaşmak istediğini ifade etti. Çocuğunun gelecekte ne olacağı merak ediliyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:30
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Fahriye EvcenKaran
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