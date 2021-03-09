Fahriye Evcen'den 8 Mart'a özel siyah şıklığı!

2017 yılında evlendiği Burak Özçivit ile sürekli magazin gündeminin konuşulan kadınlarından biri olan Fahriye Evcen, son günlerde de oğlu Karan ile olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Makyajsız ve doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alan güzel oyuncunun son paylaşımı ise kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.

Fahriye Evcen'in son paylaşımın görenler bu kez bambaşka yorumlarında bulundular. Makyaj yapıp siyah bacak dekolteli bir elbise giyerek objektiflerin karşısına geçen Evcen,yla adeta göz kamaştırdı.

Güzelliği ve doğallığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen'in 8 Mart için özel olarak yaptığı paylaşımın altına 'Bu çekim hepimiz için...' notunu yazarken fotoğrafların dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldığı görüldü.