Fahriye Evcen'den 8 Mart'a özel siyah şıklığı!

2017 yılında evlendiği Burak Özçivit ile sürekli magazin gündeminin konuşulan kadınlarından biri olan Fahriye Evcen, son günlerde de oğlu Karan ile olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Makyajsız ve doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alan güzel oyuncunun son paylaşımı ise kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.
Güzelliği ve doğallığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen'in 8 Mart için özel olarak yaptığı paylaşımın altına 'Bu çekim hepimiz için...' notunu yazarken fotoğrafların dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldığı görüldü.
Son Güncelleme: 09.03.2021 15:46