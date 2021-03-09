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Fahriye Evcen'den 8 Mart'a özel siyah şıklığı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımları sürekli magazin gündemini meşgul ederken güzel oyuncunun 8 Mart gününe özel siyah şıklığı hayranlarını adeta büyüledi.

09 Mart 2021 Salı 15:46
Fahriye Evcen'den 8 Mart'a özel siyah şıklığı!
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2017 yılında evlendiği Burak Özçivit ile sürekli magazin gündeminin konuşulan kadınlarından biri olan Fahriye Evcen, son günlerde de oğlu Karan ile olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Makyajsız ve doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alan güzel oyuncunun son paylaşımı ise kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.

Fahriye Evcen'in son paylaşımın görenler bu kez bambaşka yorumlarında bulundular. Makyaj yapıp siyah bacak dekolteli bir elbise giyerek objektiflerin karşısına geçen Evcen, siyah şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.

Güzelliği ve doğallığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen'in 8 Mart için özel olarak yaptığı paylaşımın altına 'Bu çekim hepimiz için...' notunu yazarken fotoğrafların dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldığı görüldü.



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:46
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Fahriye EvcenBurak Özçivit8 MartDünya Kadınlar GünüSiyah şıklığı
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