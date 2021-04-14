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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ın 2'nci yaşını sade bir partiyle kutladı

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanlarının çoğunu evde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ın 2'inci yaş gününü yine evlerinin bahçesinde kutladı. Sade bir parti tercih eden çift, doğum gününde çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ın 2'nci yaşını sade bir partiyle kutladı
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2017 yılında evlenen ünlü oyuncu Burak Özçivit ve yine kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Bir süredir hiç bir projeye sıcak bakmayan Fahriye Evcen, hem yeni anne olması hem de pandemi nedeniyle zamanının büyük bir kısmını evinde ve oğluyla geçiriyor.

Oğullarının 2 yaşına girmesinin mutluluğunu yaşayan çift, sade bir parti düzenlemeye karar verdiler ve evlerinin bahçesinde çok yakın dostları ve ailesiyle bir kutlama yaptılar. İki ünlü oyuncu, doğum gününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 

"HEDİYE YERİNE BAĞIŞ" 

Oğlunun doğum günü için hediye kabul etmek istemeyen Fahriye Evcen, hediye yerine oğlu Karan adına bağış yapılmasını istemişti. Yakın arkadaşları, dostları ve takipçilerinin Karan için bağış yaptıklarını öğrenen güzel oyuncu gelen bağışları da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak herkese teşekkür etti.



Son Güncelleme: 14.04.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak ÖzçivitKaran2 Yaş Günü
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