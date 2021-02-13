Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden havuz güvenliği

ve, Karan’ın büyümesiyle birlikte önlemleri arttırdı. Sosyal medya hesabından Karan’ın fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, Karan için aldığı önlemle dikkat çekti. Evcen ve Özçivit çifti, Karan için önlemleri sıkılaştırdı. Karan’ın büyümesiyle önlemleri arttıran çift, evlerindeki havuza güvenlik ağları ördü. Karan’ın düşmemesi için havuzun etrafını koruyucu ağlarla kapatan çift, birçok önlem aldı.