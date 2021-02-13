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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden havuz güvenliği

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan’ı korumak için evlerindeki havuza güvenlik duvarı ördü. Karan’ın düşmemesi için havuzun çevresini kapatan çift, önlemleri sıkılaştırdı. İşte o görüntü...

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:52
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden havuz güvenliği
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan’ın büyümesiyle birlikte önlemleri arttırdı. Sosyal medya hesabından Karan’ın fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, Karan için aldığı önlemle dikkat çekti. Evcen ve Özçivit çifti, Karan için önlemleri sıkılaştırdı. Karan’ın büyümesiyle önlemleri arttıran çift, evlerindeki havuza güvenlik ağları ördü. Karan’ın düşmemesi için havuzun etrafını koruyucu ağlarla kapatan çift, birçok önlem aldı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak Özçivit
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