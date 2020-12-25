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Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı

36.yaş gününü kutlayan Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den fotoğraflı kutlama! Fahriye Evcen sosyal medya hesabından eşi ile paylaştığı fotoğrafı ile doğum gününü kutladı. Evcen, fotoğrafın altına diğer yarım iyi ki doğdun notunu ekledi.

25 Aralık 2020 Cuma 00:41
Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
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2017 yılında dünya evine giren ve 2019 yılında oğulları Karan dünyaya gelen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlar ile adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Kuruluş Osman dizisindeki başrolü ile büyük başarı sağlayan Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı. Beraber oldukları bir fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen eşine sarıldığı fotoğrafın altına Diğer yarım iyi ki doğdun yazarak paylaştı.

Eşinin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından da paylaşan Burak Özçivit, fotoğrafı attığı kalp ile paylaştı. Çifte takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte çiftin paylaştığı o poz..



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:41
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Anahtar Kelimeler:
FahriyeevcenBuraközçivit
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