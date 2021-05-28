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Fahriye Evcen oğlu Karan'ın kitapların arasındaki pozlarını takipçileri ile paylaştı

Fahriye Evcen Burak Özçivit ile oğulları Karan'ın kitaplar arasında verdiği pozları Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştı. İşte hikayelerinde oğlunun kitap seçimlerini espri bir dille paylaşan Evcen'in o paylaşımları...

28 Mayıs 2021 Cuma 18:29
Fahriye Evcen oğlu Karan'ın kitapların arasındaki pozlarını takipçileri ile paylaştı
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Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Karan’ın pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Evcen bu kez oğlu Karan ile kitapları çekerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Onlarca kitabın yanında oturan ve kitapları karıştıran oğlu Karan’ı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Fahriye Evcen, oğlunun kitaplarla pek çok hikayesini paylaştı. İlk olarak kitap kurdum notu ile kitapların arasında oturan oğlunu paylaşan güzel oyuncu ardından Çok çalışıyor, yönetmeniğe hazırlanıyor, fikir değiştirdi ve psikolojiye geçiş yaptı notları ile birlikte oğlunun kitapları incelediği o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

İşte Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın o anları..


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:29
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FahriyeEvcen
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