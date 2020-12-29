Fahriye Evcen güzelliği ile sosyal medyayı salladı

Tv ekranlarında yayınlanan ve ses getiren başarılı yapım Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi oyuncu Fahriye Evcen yine göz kamaştırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen’in yaptığı her paylaşım ses getiriyor. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen her paylaşımı ile hayranlarını etkilemeyi başarıyor.

2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masına oturan Fahriye Evcen 2 sene sonra oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Doğduğu günden beri ailesi gibi dikkatleri çeken minik Karam sosyal medyada sürekli ilgi odağı olmakta.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in son paylaşımı yine sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bırakan güzel oyuncunun fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Çok beğenilen fotoğrafına ise çok sayıda yorumlar geldi. Fahriye Evcen oğlu Karam ile olan bir pozunu paylaştığı sosyal medyasında fotoğrafına bir de güneş emojisi koydu.34 yaşındaki güzel oyuncu yine dikkatleri çekmeyi başardı.