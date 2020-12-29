İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Fahriye Evcen güzelliği ile sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi oyuncu Fahriye Evcen yine göz kamaştırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen bir kez daha hayranlarını etkilemeyi başardı. Son paylaşımı ile Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı.

29 Aralık 2020 Salı 23:27
Fahriye Evcen güzelliği ile sosyal medyayı salladı
Takip Et:

Tv ekranlarında yayınlanan ve ses getiren başarılı yapım Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi oyuncu  Fahriye Evcen yine göz kamaştırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen’in yaptığı her paylaşım ses getiriyor. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen her paylaşımı ile hayranlarını etkilemeyi başarıyor.

2017 yılında  Burak Özçivit ile nikah masına oturan Fahriye Evcen 2 sene sonra oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Doğduğu günden beri ailesi gibi dikkatleri çeken minik Karam sosyal medyada sürekli ilgi odağı olmakta.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in son paylaşımı yine sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bırakan güzel oyuncunun fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Çok beğenilen fotoğrafına ise çok sayıda yorumlar geldi. Fahriye Evcen oğlu Karam ile olan bir pozunu paylaştığı sosyal medyasında fotoğrafına bir de güneş emojisi koydu.34 yaşındaki güzel oyuncu yine dikkatleri çekmeyi başardı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenPaylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu annesi vefat etti
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu annesi vefat etti
Hadise Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için 500 bin TL aldı
Hadise Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için 500 bin TL aldı
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Neslihan Atagül'ün
Neslihan Atagül'ün "Doğada olmak doğamda var.. " paylaşımıyla beğeni topladıl!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!
Hayat Bilgisi'nin Barbi’si tanınmaz halde!
Hayat Bilgisi'nin Barbi’si tanınmaz halde!

Popüler Haberler

Emekli maaş müşterilerine PTT Bank’tan 36 ay taksitli 80.000 TL'ye kadar kredi
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 29 Aralık 2020 Salı
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 29 Aralık 2020 Salı
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin tabirleri ve yorumları
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Ptt kargo kaç gün içinde gelir? 2020 Ptt kargo kaç iş gününde gelir
Bugün TVde hangi dizi ve programlar var? 4 Nisan 2020 Cumartesi TV Yayın Akışı ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
OBM Türkiye ile Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
1000 Engelli kamu personeli alımı için Çalışma Bakanlığından yeni çalışma!
Malulen emeklilik nedir? Malulen emeklilik için şartlar nelerdir?
Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2020
Rüyada incir yemek görmek ne demektir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Devletten esnaflara kira ve sosyal destek yardımı şartları nelerdir?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın yer aldığı diziler
green card başvurusu ne zaman yapılır? 2020 Green card başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.