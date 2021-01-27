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Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

Hindistan'da bir internet sitesinde yapılan dünyanın en güzel 10 Müslaman kadını listesine tek Türk olarak Fahriye Evcen girdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:23
Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
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Hindistan’ın en ünlü sitelerinden biri olan ‘Bollyinside’ dünyanın en güzel on Müslüman kadını seçti. Yayınlanan listede ülkemizden ünlü oyuncu Fahriye Evcen 10.sırada gösterildi.

İşte ‘Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını’ listesinde bulunan isimler

10- Fahriye Evcen

9- Mahira Khan

Pakistanlı Oyuncu

8- Sheıkha Mahra

Birleşik Arap Emirlıkleri Başbakan Muhammed Bin Rasid el-Mektum'un kızı

7- Cyrıne Abdalnour

Lübnanlı şarkıcı, oyuncu ve model

6- Muna Abu Sulayman

Suudi  Arabistanlı iş kadını ve oyuncu

5- Zaren Khan

Hintli Oyuncu

4- Reham Khen

Pakistan asıllı İngiliz gazetecı, yazar ve film yapımcı

3- Ravan bin Hussaın

Kuveytli oyuncu ve sosyal medyada fenomen

2- Nesren Tafesh

Suriyeli oyuncu

1- Amerah Al-Taveel

Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prensses



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:23
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Fahriye EvcenBollyinsideDünyanın En Güzel 10 Müslüman Kadını
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