Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

Hindistan’ın en ünlü sitelerinden biri olan ‘Bollyinside’ dünyanın en güzel on Müslüman kadını seçti. Yayınlanan listede ülkemizden ünlü oyuncu Fahriye Evcen 10.sırada gösterildi.
İşte ‘Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını’ listesinde bulunan isimler
10- Fahriye Evcen
9- Mahira Khan
Pakistanlı Oyuncu
8- Sheıkha Mahra
Birleşik Arap Emirlıkleri Başbakan Muhammed Bin Rasid el-Mektum'un kızı
7- Cyrıne Abdalnour
Lübnanlı şarkıcı, oyuncu ve model
6- Muna Abu Sulayman
Suudi Arabistanlı iş kadını ve oyuncu
5- Zaren Khan
Hintli Oyuncu
4- Reham Khen
Pakistan asıllı İngiliz gazetecı, yazar ve film yapımcı
3- Ravan bin Hussaın
Kuveytli oyuncu ve sosyal medyada fenomen
2- Nesren Tafesh
Suriyeli oyuncu
1- Amerah Al-Taveel
Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prensses
Son Güncelleme: 27.01.2021 18:23