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Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fotoğraflar paylaştı

Son yıllarda oyunculuğa ara vermiş olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'da 10 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Evcen, sosyal medya hesabında sürekli olarak paylaşımlar yapıyor. Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

09 Mart 2021 Salı 12:59
Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fotoğraflar paylaştı
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen Özçivit, uzun süredir televizyonlarda yer almıyor. Oğlu Karan doğduktan sonra daha çok sosyal medyada aktif olmaya başlayan Evcen, takipçileriyle sürekli paylaşımda bulunuyor. 

Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.  

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif kulanmaya devam ediyor. Evcen, fotoğrafların altına "Bahar geldi... Kendimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun... Bu çekim hepimiz için... Kendimizle gurur duyalım..." Notunu ekledi.  

Günden güne daha da genç ve güzel görünen Evcen’in pozları beğeni topladı. Fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi. 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:59
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Fahriye EvcenBurak ÖzçivitKaranDünya Kadınlar Günü8 Mart
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