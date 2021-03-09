Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fotoğraflar paylaştı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen Özçivit, uzun süredir televizyonlarda yer almıyor. Oğlu Karan doğduktan sonra daha çok sosyal medyada aktif olmaya başlayan Evcen, takipçileriyle sürekli paylaşımda bulunuyor.

Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif kulanmaya devam ediyor. Evcen, fotoğrafların altına "Bahar geldi... Kendimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun... Bu çekim hepimiz için... Kendimizle gurur duyalım..." Notunu ekledi.

Günden güne daha da genç ve güzel görünen Evcen’in pozları beğeni topladı. Fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.