Ezgi Mola'dan eski dizisine dair paylaşım

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si başarılı oyuncu Ezgi Mola, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık konuşuluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu bu seferde eski bir dizisinden kareyi takipçileri ile paylaştı.

Başarılı oyuncu 18 yıl önce rol aldığı “Sultan Makamı” dizisinden bir kareyi paylaştı ve üzerine “Nasıl da çocuğuz” notunu düştü

Bu dizide Ezgi Mola’nın yanı sıra Tuba Büyüküstün, Ruhi Sarı, Başak Köklükaya, Şevket Çoruh, Kerem Atabeyoğlu, Özge Borak, Uğur Polat ve Ayşen Gruda gibi isimler de yer alıyordu.

Ezgi Mola’nın paylaştığı görüntüden sonra takipçileri hem Ruhi Sarı’nın hem de Ezgi Mola’nın ne kadar genç olduğunu dile getirdi.