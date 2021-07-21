Ezgi Mola'dan bayram günü şaşırtan karar! Ezgi Mola artık böyle yaşamak istediğini söyledi

Ezgi Mola uzun zamandır rol aldığı komedi yapımlarında gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon ise farklı olarak psikolojik temalı bir dizide rol almaya başladı. Bir romandan uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat vermeye başladı. Ezgi Mola, ağır psikolojik hastalıkları olan ve başkalarına da travmalar yaratan Safiye karakterini herkese sevdirmeyi başardı.

Vegan olma kararı aldı

Hayvanlara çok düşkün olan Ezgi Mola, zor durumda olan bir sokak köpeğini de sahiplenerek takipçilerinden beğeni topladı. Köpeği iyileştiren ve bir yandan da hayvanlar için mücadelesine devam eden Ezgi Mola, vegan olma kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda “Zor sandığım ama hiç de öyle olmayan bir şey yapıyorum, vegan besleniyorum, bugün 6. Günüm 7’de uyandım. Bu bir mucize.” Diyerek et yemediğini belirtti.

Hep vegan yaşamak istiyor

“Sabah erken uyandım, tost veya pide diye ölüyorum. Kendimi tuttum ve vegan çorbamı içiyorum. İki ay böyle besleneceğim, iki ay normal iki ay vegan gidiyorum. Muhteşem bir şey, keşke hep böyle vergan beslenebilsem. Hem sağlığım hem de hayvanlar için bunu çok istiyorum.” sözleri ile Kurban Bayramı’nın sabahında hayvan hakları mesajını vermeyi ihmal etmedi.