Ezgi Mola neden ceza aldı? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya para cezası verildi

Ekranların sevilen oyuncuları arasında gösterilen Ezgi Mola, şok bir para cezası ile karşı karşıya kaldı. Hayranları Ezgi Mola’nın neden para cezası aldığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki Ezgi Mola neden ceza aldı?
Ezgi Mola Neden Ceza Aldı?
Mehmet Erkan Akkuş’un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrası skandal bir karar çıktı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi Ezgi Mola’yı suçlu bularak ünlü oyuncuya 65 gün adli para cezası (5.200 TL) verdi.
Mehmet Erkan Akkuş ise alınan bu karara yorum olarak ‘’linç kültürüne dur diyecek’’ ifadelerini sarf etti. Akkuş’un bu sözlerine nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.
Son Güncelleme: 02.10.2021 02:56