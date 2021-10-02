Ezgi Mola neden ceza aldı? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya para cezası verildi

Ekranların sevilen oyuncuları arasında gösterilen Ezgi Mola, şok bir para cezası ile karşı karşıya kaldı. Hayranları Ezgi Mola’nın neden para cezası aldığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki Ezgi Mola neden ceza aldı?

Ezgi Mola Neden Ceza Aldı?

Uzman Çavuş’e cinsel saldırıda bulunmuş ve genç kadın ise yaşadığı psikolojik yıkıma daha fazla dayanamayarak intihar etmişti. Er, arkasında bıraktığı mektupta Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Fakat Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanması Türkiye’den bu olaya büyük tepkiler yükselmesine neden oldu. Olaya tepki gösterenlerden birisi de Ezgi Mola olmuştu. Fakat sanık Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tepki paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Erkan Akkuş’un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrası skandal bir karar çıktı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi Ezgi Mola’yı suçlu bularak ünlü oyuncuya 65 gün adli para cezası (5.200 TL) verdi.

Mehmet Erkan Akkuş ise alınan bu karara yorum olarak ‘’linç kültürüne dur diyecek’’ ifadelerini sarf etti. Akkuş’un bu sözlerine nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.