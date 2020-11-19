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Ezgi Mola hamilelik iddialarına noktayı koydu!

Son günlerde hakkında çıkan iddialara daha fazla kayıtsız kalamayan Ezgi Mola, hamile olduğu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile son noktayı koydu. Açıklamalarında sert bir dil kullanan Mola'nın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 02:47
Ezgi Mola hamilelik iddialarına noktayı koydu!
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TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı dizilerinden bir tanesi olan ve reyting rekorlarını altüst eden Masumlar Apartmanı’nda Safiye rolü ile magazin gündeminin radarında olan Ezgi Mola hakkında çıkan hamile iddialarını çok sert bir dille eleştirdi.

Hakkında çıkan iddialara isyan eden Mola, Mustafa Aksakal ile yaşadığı ilişkiden hamile kaldı iddialarına ‘terbiyesizce’ yorumunu yaptı.


Ayrıca Aksakal’dan hamile olduğu için evleneceği iddiaları da gelince sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan başarılı oyuncu Ezgi Mola çıkan iddiaları çok sert eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, ‘Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum.’ Diyen Mola keşke sorsaydınız diyerek iddialı konuştu.

 

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 02:47
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi MolaHamileIddialarıCevap
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