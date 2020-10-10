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Evlilik programları ile tanınan Hanife Gürdal yapmış olduğu paylaşım için Erol Köse ile canlı yayında kavga etti!

Bir zamanlar katılmış olduğu evlilik programlarıyla üne kavuşan Hanife Gürdal sosyal medya da yaptığı paylaşım olay oldu! Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına katılan Hanife Erol Köse ile tartıştı! İkilinin birbirine söylemiş olduğu ağır sözler ise gündem oldu!

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:11
Evlilik programları ile tanınan Hanife Gürdal yapmış olduğu paylaşım için Erol Köse ile canlı yayında kavga etti!
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Katıldığı evlilik programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife GürdalUçankuş TV’de ekrana gelen “Hayatın İçinden” programına canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi.


Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım’ diyerek kadın takipçilerine seslendiğini ifade eden ve eşini çok sevdiğini söyleyen Hanife Gürdal’a Erol Köse’nin tepkisi sert oldu.

“Kocanızı çok seviyorsunuz ama kocanızla vakit geçirmeyi sevmediğinizi yüzünü bile görmediğiniz insanlarla paylaşıyorsunuz. Bu ailenin mahremi değil midir?” diyen Erol Köse’ye “Siz kendi evliliğinize bakın” yanıtını veren Hanife Gürdal, “Herkes tutup kendi bacağından çeksin. Siz edepsizsiniz. Edepsiz bir insansınız…” çıkışında bulundu.

“Sen Türkiye’de bana edebi son öğretecek insansın.. Yayından alır mısınız reji? Hemen… Bir daha da böyle çapsız tiplerle programları işgal etmeyin” diyen Erol Köse ise “Herkes yerini bilsin” ifadesinde bulundu.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Hanife GürdalUçankuş Tv
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