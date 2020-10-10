Evlilik programları ile tanınan Hanife Gürdal yapmış olduğu paylaşım için Erol Köse ile canlı yayında kavga etti!

Katıldığı evlilik programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal, Uçankuş TV’de ekrana gelen “Hayatın İçinden” programına canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım’ diyerek kadın takipçilerine seslendiğini ifade eden ve eşini çok sevdiğini söyleyen Hanife Gürdal’a Erol Köse’nin tepkisi sert oldu.

“Kocanızı çok seviyorsunuz ama kocanızla vakit geçirmeyi sevmediğinizi yüzünü bile görmediğiniz insanlarla paylaşıyorsunuz. Bu ailenin mahremi değil midir?” diyen Erol Köse’ye “Siz kendi evliliğinize bakın” yanıtını veren Hanife Gürdal, “Herkes tutup kendi bacağından çeksin. Siz edepsizsiniz. Edepsiz bir insansınız…” çıkışında bulundu.

“Sen Türkiye’de bana edebi son öğretecek insansın.. Yayından alır mısınız reji? Hemen… Bir daha da böyle çapsız tiplerle programları işgal etmeyin” diyen Erol Köse ise “Herkes yerini bilsin” ifadesinde bulundu.