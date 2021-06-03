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Evinin en favori köşesini gösteren Hande Erçel'den uyanma hikayesi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabı üzerinden bir uyanma hikayesi paylaştı ve evinin en favori köşesini takipçilerine gösterdi. Paylaşımı görenler ise hem Hande Erçel'e hem de evine hayran kaldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:46
Evinin en favori köşesini gösteren Hande Erçel'den uyanma hikayesi!
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Erçel, kısa bir süre önce rol arkadaşıyla aşkını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sürekli magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli konuşuluyor. 

22 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan güzel oyucu deyim yerindeyse yine göz kamaştırdı. Geçtiğimiz aylarda 10 milyon TL'ye satın aldığı 2 katlı cam bir villasını çok fazla paylaşmayan Hande Erçel, evinin mutfağını takipçilerine gösterdi.

'Sabah uyanma hikayesi notuyla yaptığı paylaşımda beyazlar içinde görülen Hande Erçel, takipçilerini tam anlamıyla büyülerken 'paylaştığı yerin evinin en favori köşesi olduğunu belirtti.

Üzerinde beyaz bir eşofman ve başında beresiyle pozlar veren Hande Erçel'in paylaşımı kısa sürede çok büyük bir ilgi görürken yorum yağmuruna da tutuldu.  1,5 milyon beğeni topladı

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:46
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Hande ErçelHande Erçelin EviMutfakEn Favori Köşesi
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